Norwegen öffnet alle Schulen wieder

Norwegen schickt auch seine älteren Schüler zurück in den Unterricht. Alle Schulen im Land können ab Montag im Laufe der Woche wieder öffnen, wie Ministerpräsidentin Erna Solberg am Donnerstagabend bei der Vorstellung der zweiten Phase der Lockerung der Corona-Massnahmen in Oslo bekanntgab. Seit knapp zwei Wochen durften bereits Erst- bis Viertklässler wieder zur Schule gehen, die Schüler der fünften bis zehnten Stufen sowie der weiterführenden Schulen dagegen nicht.