Norwegen richtet neuen Klimafonds ein

Die norwegische Regierung richtet einen umgerechnet knapp eine Milliarde Euro schweren Klimafonds ein. Mit dem neuen Fonds sollen Investitionen in erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie in Entwicklungsländern vor allem in Asien getätigt werden, um so die dortigen Treibhausgasemissionen zu verringern und auch zum Kohleausstieg beizutragen. Wie die norwegische Regierung am Mittwoch bekanntgab, werden dafür in den kommenden fünf Jahren insgesamt zehn Milliarden norwegische Kronen (rund 980 Millionen Euro) bereitgestellt.