Norwegen senkt Inflationsziel der Notenbank

Die Geldpolitik solle vorausschauend und flexibel die Inflation steuern, schreibt das Finanzministerium. Ziel sei ein stabiles Wachstum und eine stabile Beschäftigung. Gleichzeitig sollen Ungleichgewichte an den Finanzmärkten verhindert werden.

Die neue Vorgabe sorge für mehr Klarheit und unterstütze den flexiblen Ansatz der Notenbank, kommentierte Notenbankchef Oystein Olsen in einem Brief an das Finanzministerium die Entscheidung. Die Änderungen werden von der Notenbank mit ähnlichen Zielwerten bei grossen Handelspartnern und den nicht mehr steigenden Öleinnahmen begründet. Es gebe keine überzeugenden Argumente dafür, dass Norwegen von dem Vorgehen seiner benachbarten Ländern abweiche. So strebt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an.

Die Notenbank Norwegens verfolgt seit dem Jahr 2001 eine direkte Inflationssteuerung (Inflation Targeting). Seitdem lag das Inflationsziel bei 2,5 Prozent. Begründet wurde das im Vergleich zu anderen Ländern höhere Ziel damals auch mit den wachsenden Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Die Periode ständig wachsender Öleinnahmen scheine aber weitgehend vorüber, schreibt die Notenbank.

Die Entscheidung des Finanzministeriums ändere den Ausblick für die Geldpolitik nicht dramatisch, kommentierte Jack Allen, Analyst bei Capital Economics. Die Änderung sei bereits seit einem Jahr erwartet worden. Zuletzt habe die Notenbank für den Herbst eine Leitzinserhöhung signalisiert. Der Leitzins liegt derzeit bei 0,5 Prozent./jsl/bgf/jha

(AWP)