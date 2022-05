Norwegische Regierung plant 1500 neue Windkrafträder auf See

Die norwegische Regierung will deutlich stärker auf Windkraft setzen und dafür bis 2040 rund 1500 neue Windräder auf See bauen lassen. Damit soll eines Tages fast genauso viel Energie erzeugt werden wie heute insgesamt in dem skandinavischen Land. Das gab Regierungschef Jonas Gahr Støre am Mittwoch bekannt.