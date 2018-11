Die sieben grössten britischen Banken sind nach Einschätzung der britischen Notenbank gut für den anstehenden Brexit gerüstet - selbst wenn dieser ohne Vertrag mit der Europäischen Union über die Bühne geht. Keine der von den Aufsehern untersuchten Banken bräuchte frisches Kapital, wenn es zu einem sogenannten harten Brexit und den damit verbundenen drastischen Auswirkungen auf die Wirtschaft und Währung kommen würde. Dies ist das am Mittwoch in London veröffentlichte Ergebnis des Stresstests der Bank of England (BoE), bei dem die Kapitalstärke der Finanzinstitute untersucht wird.