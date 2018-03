Notenbank-Dachorganisation sagt weiter unruhige Börsen voraus

Die Notenbanken-Dachorganisation erwartet nach den abrupten und massiven Kursverwerfungen vor einigen Wochen weiterhin holprige Börsen. Die Volatilität an den Finanzmärkten sei zurückgekehrt, teilte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Sonntag in ihrem jüngsten Quartalsbericht mit.