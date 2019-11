Frankreich plant im kommenden Jahr einen Stresstest zum Klimawandel bei grossen Banken- und Versicherungsgruppen. Damit solle ein langfristiges Risiko identifiziert werden, teilte die Banque de France am Freitag auf Twitter mit. Die Aufsichtsbehörden beabsichtigten, "zwei oder drei negative Klimaszenarien" zu definieren, sagte der Chef der französischen Notenbank, François Villeroy de Galhau, am Freitag anlässlich der Konferenz "Climate Finance Day" in Paris der Nachrichtenagentur AFP zufolge.