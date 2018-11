Am Nachmittag (17.30 Uhr MEZ) werden die Währungshüter dabei die Auswirkungen des EU-Austritts Grossbritanniens für die Finanz- und Währungsstabilität beleuchten. Dabei geht es unter anderem um die Einschätzung der Lage, die sich bei einer Umsetzung des jüngst mit der EU ausgehandelten Scheidungsabkommens ergeben würde. Sollte der auch im Regierungslager umstrittene Plan im Parlament durchgehen, wäre er die Grundlage für einen geordneten Brexit Ende März 2019. Dann würde sich eine Übergangsphase anschliessen, in der Grossbritannien vorerst in der Zollunion verbleiben soll, bis die endgültigen Beziehungen zwischen beiden Seiten geklärt sind.

Notenbankchef Mark Carney und Finanzminister Philip Hammond haben stets die Bedeutung einer solchen Übergangsphase betont. Sie würde dem Vereinigten Königreich einen chaotischen Brexit ersparen, der die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals vor grosse Schwierigkeiten stellen dürfte. Neben dem regulären Finanzstabilitätsbericht will die Bank of England am Nachmittag auch die Ergebnisse der Bankenstresstests für 2018 veröffentlichen. Zudem will die Regierung von Premierministerin Theresa May eine eigene Analyse mehrerer Brexit-Szenarien vorstellen.

(Reuters)