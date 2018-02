NR-Rechtskommission will Aktienrechtsrevision ohne Steuerausfälle

Für das Geschäft ist die Rechtskommission federführend. Die Wirtschaftskommission (WAK) unterbreitete dieser aber in einem Mitbericht Änderungsvorschläge. Die Öffentlichkeit informierte sie darüber nicht.

Die Rechtskommission (RK) hat die Vorschläge der WAK nun mit 12 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Sie ist der Ansicht, dass diese zu "massiven Mindereinnahmen" bei der Verrechnungssteuer und den Einkommenssteuern führen würden, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Kommission weist darauf hin, dass die Aktienrechtsrevision keine Steuervorlage sei. Mit dem Entwurf des Bundesrates werde verhindert, dass mit der Revision Mindereinnahmen entstünden, schreibt die RK. Es sei nicht angezeigt, ohne Durchführung einer vorgängigen Vernehmlassung weitgehende Konsequenzen in Bezug auf die Steuereinnahmen zu beschliessen.

KEINE KONKRETEN ANTRÄGE

Der Vorschlag der WAK lag nicht in Form von konkreten Anträgen zu einzelnen Gesetzesartikeln vor, sondern in Form eines Lauftextes, wie es beim Kommissionssekretariat auf Anfrage hiess. Deshalb wird er dem Nationalrat auch nicht vorliegen, wenn er das Geschäft berät - es sei denn, Mitglieder der WAK reichen bei der Rechtskommission noch konkrete Anträge ein.

Weil die RK die Aktienrechtsrevision noch nicht zu Ende beraten hat, können sie das noch tun. In diesem Fall würde der Nationalrat über die Anträge entscheiden. Ratsmitglieder könnten solche auch erst im Plenum als Einzelanträge einbringen.

Über den Mitbericht der Wirtschaftskommission hatten die Zeitungen "Tages-Anzeiger" und "Bund" berichtet. Den Angaben zufolge hat die Eidgenössische Steuerverwaltung die Folgen des Vorschlags in einem vertraulichen Bericht beurteilt. Laut dem Zeitungsbericht geht es um Steuerausfälle von bis zu 2,3 Mrd CHF.

GEGENVORSCHLAG MÖGLICH

Noch nicht entschieden hat die Rechtskommission, ob sie ihrem Rat im Rahmen der Aktienrechtsrevision einen indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative beantragen will. Sie will diese Möglichkeit an ihrer nächsten Sitzung vertieft prüfen.

Das Ziel der Revision ist es, das Aktienrecht zu modernisieren. Insbesondere sollen die Gründungs- und Kapitalvorschriften flexibler gestaltet werden. Der Bundesrat schlägt ausserdem eine Anti-Korruptions-Klausel für die Rohstoffbranche vor. Darüber hinaus beinhaltet die Vorlage eine Frauenquote für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen sowie die Umsetzung der Abzockerinitiative auf Gesetzesebene.

(AWP)