Nur wenige Verdachtsfälle für Missbrauch von Corona-Krediten

(Zusammenfassung) - In der Schweiz haben bis Freitag rund 123'000 Unternehmen Covid-19-Kredite ausbezahlt erhalten. Davon besteht in 36 Fällen der Verdacht auf Missbrauch, wie Erik Jakob vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag vor den Medien in Bern erklärte. Bei neun weiteren Fällen habe sich der Verdacht nicht erhärtet.