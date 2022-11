Staatsanwältin Fani Willis in Fulton County in Georgia hatte im vergangenen Jahr eine Untersuchung im Zusammenhang mit der Wahl 2020 eingeleitet. Mehrere Trump-Verbündete, darunter Graham, sind aufgefordert, vor einer inzwischen eingesetzten Jury auszusagen. Erst hatte ein Berufungsgericht in Georgia die Einwände von Grahams Anwälten noch abgewiesen, dass dieser als Senator vor solchen Untersuchungen geschützt sei. Dann gab Richter Thomas dem Antrag zumindest vorübergehend statt, nun aber schloss sich der Supreme Court der Argumentation des Berufungsgerichts an. Der Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen.