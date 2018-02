Die Haupttranche solcher Papiere würde sich voraussichtlich in etwa so entwickeln wie die als sehr risikoarm geltenden deutschen Schuldentitel, sagte Irlands Notenbank-Chef Philip Lane vergangene Woche bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie.

Lane leitet beim Europäischen Rat für Systemrisiken (ESRB) eine Arbeitsgruppe, die den Zuschnitt solcher Schuldenpapiere ausarbeiten soll. Mit ihnen soll unter anderem erreicht werden, dass künftig die Ansteckungsgefahren bei Banken- und Staatspleiten sinken. Geldhäuser sollen ein neues Anlageinstrument erhalten, das auch in Krisenzeiten noch sicher ist.

Der Aufbau der neuen Papiere sieht laut Lane die Bündelung von Staatsanleihen der Euro-Länder in drei Tranchen vor, die mit unterschiedlichem Risikogehalt verbrieft werden. Eine Senior-Tranche soll 70 Prozent ausmachen. Dazu kommen riskantere Mezzanin- und Junior-Tranchen von zusammen 30 Prozent. Bei der Insolvenz eines Staates müssten Gläubiger dann zuerst bei der Junior-Tranche Wertverluste hinnehmen. Die EU-Kommission hatte sich für solche neuen Finanzinstrumente starkgemacht.

Lane zufolge kann sich ein Markt für solche Papiere entwickeln, wenn die nötigen regulatorischen Voraussetzungen geschaffen würden. In Deutschland wurden derartige Staatsanleihen-Verbriefungen zuletzt kritisch gesehen. So bezweifelt das Bundesfinanzministerium unter anderem, ob die riskanteren Junior-Tranchen in Krisenzeiten überhaupt genügend nachgefragt werden. Es plädiert dagegen für eine solide Haushaltspolitik der Länder und eine Risikogewichtung von Staatsanleihen in den Bankbilanzen.

(Reuters)