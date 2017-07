OECD fordert mehr Investitionen in Infrastruktur und Bildung

"Die Staaten sollten jetzt damit beginnen, den seit 2009 anhaltenden kontinuierlichen Rückgang öffentlicher Investitionen zu korrigieren." Entscheidend seien mehr Ausgaben für Infrastruktur, Technologie, Ökostrom und Bildung, so die Industriestaaten-Gruppe.

Derzeit fliesst etwa ein Drittel der öffentlichen Investitionen in den OECD-Ländern in Transport und Energie. Trotz niedriger Zinsen seien Investitionen von 9,3 Prozent der gesamten öffentlichen Ausgaben 2009 auf 7,7 Prozent 2015 gesunken.

Die OECD schaut den Verwaltungen alle zwei Jahre auf die Finger. Demnach hinkt Deutschland beim Einsatz digitaler Verwaltungsmethoden zurück. "So reichten im OECD-Schnitt 2016 fast 36 Prozent der Bürger Anträge und Formulare bei der öffentlichen Verwaltung über das Internet ein - was einer Verdreifachung über zehn Jahre entspricht." In Deutschland lag der Anteil von Onlineanträgen dagegen nur bei rund 18 Prozent.

(AWP)