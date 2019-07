OECD fordert Reformen auf deutschem Arbeitsmarkt und bessere Infrastruktur

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat Deutschland zu Reformen zur Wirtschaftsbelebung aufgerufen. Konkret fordert sie Verbesserungen in der Arbeitswelt. "Relativ kurze Arbeitszeiten von Frauen sorgen für einen geschlechterspezifischen Einkommensunterschied", heisst es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Dadurch würden Karrierechancen von Frauen beeinträchtigt.