OECD: Griechenland tut zu wenig bei Korruptionsbekämpfung

Die Industrieländervereinigung OECD hat Griechenland eine vollkommen mangelhafte Verfolgung von Korruption im internationalen Geschäftsverkehr vorgeworfen. Der Kampf gegen transnationale Korruption in Griechenland müsse dringend verbessert werden, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Paris mit.