OECD-Pläne zur Konzernbesteuerung vor nächstem Schritt

Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) hat am Donnerstag den Zeitplan bekannt gegeben. Erste verbindliche Beschlüsse sollen im Juni 2020 gefällt werden. Bis Ende des Jahres wollen die Staaten die Arbeiten abschliessen, wie das SIF schreibt. Ein multilaterales Abkommen zur Umsetzung dürfte frühestens Ende 2022 vorliegen.

Nationale Alleingänge verhindern

Ursprünglich ging es um die Besteuerung von Internetkonzernen wie Amazon, Google und Facebook. Diese können in einem Staat am Markt teilnehmen, ohne mit einer Tochterfirma präsent zu sein. Ihre Besteuerung führte zunehmend zu Streitigkeiten.

Inzwischen geht das OECD-Projekt aber über die Besteuerung der Digitalkonzerne hinaus. Betroffen wären ganze Wirtschaftsbereiche. Mit der Reform soll ein Wirrwarr nationaler Regelungen verhindert werden.

Besteuerung in Marktländern

Das Projekt besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil sieht vor, dass Konzerngewinne auch dort besteuert werden, wo Konzerne ohne physische Präsenz am Markt teilnehmen.

Die Marktländer erhalten schon heute einen Anteil aus den Gewinnsteuern. Neu soll dieser aber grösser sein. Es handelt sich um eine Forderung bevölkerungsreicher Marktländer. Mit dem zweiten Teil soll eine Mindestbesteuerung von Konzernen sichergestellt werden.

Noch (fast) alles offen

Nun müssen sich die Staaten auf die Einzelheiten einigen. So ist etwa offen, wie die wirtschaftliche Präsenz eines Unternehmens definiert werden soll und ab welchem Unternehmensumsatz die neuen Regeln gelten sollen. Der Routinegewinn wäre von den neuen Regeln nicht betroffen, bloss der "Übergewinn". Ein Teil davon würde neu an Absatzländer gehen.

Doch ab welcher Marge besteht ein "Übergewinn"? Soll dies branchenabhängig festgelegt werden? Welcher Anteil des Übergewinns soll an Marktländer gehen und nach welchem Verteilschlüssel? Welche Ausnahmen sollen gelten? All dies ist noch unklar. Dazu findet am 21. und 22. November in Paris eine öffentliche Konsultation statt.

Berechnungsgrundlage umstritten

Am 13. Dezember geht es um den zweiten Teil, die Mindestbesteuerung. Hier steht zur Debatte, auf welchem Gewinn der Steuersatz berechnet wird und ob ein Mindeststeuersatz pro Unternehmen, pro Staat oder weltweit gelten soll.

Die Industrieländer und die Schwellenländer haben je unterschiedliche Interessen. Profitieren könnten - je nach Ausgestaltung - vor allem die Schwellenländer, doch wird das Projekt auch von führenden Industrieländern wie den USA, Deutschland und Frankreich vorangetrieben.

Drohende Steuerausfälle

Der Schweiz drohen Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Solange die Details nicht geklärt sind, lassen sich die Verluste aber nicht abschätzen. Selbst so weit gefasste Schätzungen wie 0,5 bis 5 Milliarden Franken könnten sich als unzutreffend erweisen.

Zu den Verbündeten der Schweiz gehören die nordischen Staaten, in manchen Punkten Grossbritannien, die Benelux-Länder, Irland und Singapur. Die Schweiz wirkt darauf hin, dass die Besteuerung grundsätzlich weiterhin am Ort der leistungsbezogenen Wertschöpfung erfolgt - und dass der Gewinnanteil für die Marktstaaten im Verhältnis zum Wertschöpfungsanteil moderat ausfällt.

Weiter setzt sie sich für Steuersouveränität und einen fairen Steuerwettbewerb ein. Eine verbindliche Mindestbesteuerung erachte die Schweiz grundsätzlich als innovations- und wachstumshemmend, schreibt das SIF. Komme es international zu Mindestbesteuerungsempfehlungen, müssten diese moderat gestaltet sein.

(AWP)