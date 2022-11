Wie die OECD erklärte, zeigten die Daten ausserdem, dass die Körperschaftssteuer für die meisten Länder weiterhin eine wichtige Quelle für Steuereinnahmen ist, insbesondere in sich entwickelnden und aufstrebenden Marktwirtschaften. Im Durchschnitt mache die Körperschaftssteuer in Afrika mit 18,8 Prozent, im asiatisch-pazifischen Raum mit 18,2 Prozent sowie in Lateinamerika und der Karibik mit 15,8 Prozent einen grösseren Anteil an den gesamten Steuereinnahmen aus, als in den OECD-Ländern (9,6 Prozent).