Öffentlicher Verkehr in Italien bestreikt

Ein nationaler Streik im öffentlichen Verkehr Italiens ist angelaufen. Gewerkschaften hatten für Mittwoch im ganzen Land zur Arbeitsniederlegung aufgerufen - in verschiedenen Städten zu unterschiedlichen Zeiten. Wie stark die Auswirkungen auf die Reisenden waren und wie viele Arbeitnehmer sich an dem Streik beteiligten, sei noch nicht abzuschätzen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Uiltrasporti am frühen Nachmittag.