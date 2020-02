Ökonom befürchtet Rezession in Italien als Folge der Coronavirus-Krise

Die Behörden kämpfen mit drastischen Massnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus. Mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi rund 60 Kilometer von Mailand entfernt wurden isoliert. Auch die Wirtschaftsmetropole Mailand mit ihren rund 1,3 Millionen Einwohnern ist lahmgelegt. "Die Stadt, die nie still steht, steht nun still", sagte der Wirtschaftsprofessor Francesco Daveri von der Bocconi-Universität. Viele Geschäfte haben geschlossen, viele Unternehmen ihren Mitarbeitern Homeoffice verordnet, Schulen und Universitäten sind zu, Fussballspiele wurden abgesagt.

Ähnlich Massnahmen gelten in der Region Venetien um Venedig herum, die wie die Lombardei als Wirtschaftsmotor des Landes gilt. Zusammen bilden die beiden Regionen ein Drittel der Wirtschaftskraft Italiens./alv/DP/stk

(AWP)