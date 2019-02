Ökonomen sehen wachsende Herausforderungen für die EU

Führende Ökonomen haben die EU vor nachlassender Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gewarnt. Vor allem der Aufstieg Chinas sei eine Bedrohung. Die EU müsse daher mehr unternehmen, damit Firmen in Schlüsseltechnologien nicht den Anschluss verpassten, heisst es in einer am Dienstag vorgelegten Studie eines Sachverständigenrats (European Economic Advisory Group), dem auch ifo-Chef Clemens Fuest angehört.