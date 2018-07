Ökonomen und Wirtschaftsvertreter über das Treffen zwischen Trump und Juncker

Gabriel Felbermayr, Aussenwirtschaftsexperte beim Münchner Ifo-Institut:

"Der Ausgang des Gipfels weckt Hoffnungen, dass die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt in konstruktive Verhandlungen zum Abbau von Handelsbarrieren einsteigen, anstatt sich gegenseitig mit Zöllen und Gegenzöllen zu bedrohen."

Eric Schweitzer, Präsident vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK):

"Die in Aussicht gestellten Lösungen gehen in die richtige Richtung, aber eine gehörige Portion Skepsis bleibt. Von Verhandlungen auf Augenhöhe sind wir noch entfernt. Die ungerechtfertigten Autozölle sind nicht endgültig vom Tisch. Es liegt vornehmlich an den USA, wieder eine Vertrauensbasis aufzubauen und die illegalen Zollerhöhungen zurückzunehmen."

Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank:

"Trump könnte sich auch deshalb mit Juncker verständigt haben, um den Gegnern seiner protektionistischen Politik im Inland kurzfristig Wind aus den Segeln zu nehmen. So klagen immer mehr US-Farmer über schwindende Absatzchancen im Ausland; ausserdem fielen die Aktienkurse der US-Autobauer, was teilweise auf höhere Stahl- und Aluminiumpreise zurückzuführen ist. Aber all das ändert nichts daran, dass Trump ein eingefleischter Protektionist ist und deshalb den Handelsstreit mit der EU wieder aufnehmen könnte."

Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI):

"Es ist gut, dass für die Zölle auf Stahl und Aluminium eine Lösung gefunden werden soll. Wir interpretieren die Aussagen in der Pressekonferenz so, dass dies auch für Autozölle gilt. (...) Dass Juncker und Trump den Abbau aller Industriegüterzölle anstreben, unterstützt der BDI ausdrücklich. Auch dass über nicht-tarifäre Handelshemmnisse verhandelt werden soll, ist ermutigend. Dabei sollten USA und EU auch über Beschränkungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens sprechen."

Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei der Berenberg Bank:

"Der wahrscheinlichste Fall ist, dass die USA allem Lärm zum Trotz am Ende keine neuen Zölle auf Autoimporte aus der EU erheben werden. Stattdessen dürfte sich der von Trump angefachte Handelskonflikt etwas entspannen, indem beide Seiten entweder zügig einen Deal erreichen oder zumindest in ernsthafte Verhandlungen treten werden."

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank:

"Über die Gründe, warum sich Trump relativ sanftmütig gegenüber der EU zeigte, kann nur spekuliert werden. Zeigen etwa die europäischen Strafzölle gegenüber einer Reihe von US-amerikanischen Waren schon Wirkung? Wir wissen es nicht. (...) Fakt ist, gestern ging eine Tür auf. Die Europäer haben mehr Zölle und höhere Zollsätze in der Vergangenheit installiert als die USA. Die Vorwürfe Trumps sind jedenfalls nicht völlig unberechtigt. Es liegt nun deshalb auch an der EU, die Chance zu ergreifen und Handelshemmnisse abzubauen."/tos/jsl/jha/

(AWP)