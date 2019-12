Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält an ihrem geldpolitischen Kurs fest. Die Währungshüter setzen zur Schwächung des aus ihrer Sicht noch immer hoch bewerteten Franken weiterhin auf Negativzinsen und Devisenmarktinterventionen. Die Notenbank beliess den SNB-Leitzins am Donnerstag bei minus 0,75 Prozent. Banken müssen für ihre Sichtguthaben bei der SNB weiterhin einen Strafzins von 0,75 Prozent bezahlen.

Volkswirte kommentieren die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB wie folgt:

PHILIPP BURCKHARDT, LOMBARD ODIER

Wir denken, dies (bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein) bleibt die bevorzugte Strategie der SNB, welche einen negativen Zinsschritt wahrscheinlich erst als Ultima Ratio tätigen wird. Unterdessen sollten Deviseninterventionen als Stabilisierung ausreichen, da abgesehen vom schon sehr tiefen Niveau der Zinsen ein allenfalls drohender negativer Zinsschritt die Attraktivität des Frankens bereits mindert.

Die SNB wandelt auf einem schmalen Grat und muss die Interessen und Spannungsfelder der Akteure gegeneinander abwägen. Ob sie nun Banken und Sparern auf der Zinsseite entgegenkommt, der (Export-) Wirtschaft mit einem nicht allzu erstarkten Franken unter die Arme greift oder sich anderen Interessen beugt, wird sie unseres Erachtens situativ entscheiden.

Sie wird jedoch mit einem Auge auch auf die EZB schielen; sollte diese nämlich noch weitere Schritte einleiten, könnte sich die SNB durchaus zum Mitziehen gezwungen sehen. Zu guter Letzt sollte auch der politische Druck des US-Finanzministeriums zunehmen, da die Schweiz deren Kriterien einer potenziellen Währungsmanipulation je nach Definition und Beobachtungszeitraum schon erfüllt.

Andererseits ist es weiterhin unwahrscheinlich, dass die SNB im Jahr 2020 die Zinsen erhöhen wird. Denn auf mittlere Sicht kann sie es sich erlauben, mit einem erstarkenden Franken einem allfälligen Aufschwung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Insofern sollten die Zinsen über einen längeren Zeitraum hin auf einem tiefen Niveau verharren.

JÖRG ANGELE, BANTLEON BANK

Der Makro-Ausblick der SNB hat sich gegenüber der letzten Lageeinschätzung geringfügig aufgehellt. Die globalen Konjunkturrisiken werden erneut betont, wobei man sich mit Blick auf das nächste Jahr vorsichtig optimistisch zeigt. Die Inflationsprognose für 2020 und 2021 wurde erneut abgesenkt.

Die SNB betont zwar weiterhin ihre expansive Ausrichtung sowie die Bereitschaft, bei Notwendigkeit gegen den Franken zu intervenieren, deutet aber - zumindest im offiziellen Statement - keine weitere Leitzinssenkung oder andere zusätzliche stimulierenden Massnahmen an. Dies zeigt einmal mehr, dass die SNB nur noch wenige Pfeile im Köcher hat und vor allem auf die Massnahmen anderer Notenbanken reagiert.

Der SNB scheint es weiterhin in erster Linie darum zu gehen, eine zu starke Aufwertung des CHF zu verhindern. Sollte die EZB es bei den im September beschlossenen Lockerungsmassnahmen belassen – wovon wir ausgehen - dürfte sich kein neuer Aufwertungsdruck auf den Franken aufbauen.

Die SNB wäre damit nicht zu einer weiteren geldpolitischen Lockerung beziehungsweise zu nennenswerten Eingriffen am Devisenmarkt 'gezwungen'. In Anbetracht der am 12. September von der EZB angekündigten Massnahmen steht eine Zinsanhebung in der Euro-Zone frühestens im Frühjahr 2021 zur Debatte. Kurz darauf dürfte dann auch die SNB beginnen, den Leitzins aus dem negativen Terrain herauszuführen.

THOMAS GITZL, VP BANK

Es wäre eine grosse Überraschung gewesen, hätte die SNB bei ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung etwas Nennenswertes geändert. Es bleibt alles beim Alten – was auch gut so ist. Die SNB verweist auf einen gedämpften Inflationsausblick und auf eine nach wie vor schleppende weltwirtschaftliche Entwicklung.

Doch aus unserer Sicht gilt zu konstatieren: Die eidgenössische Wirtschaft schlägt sich in schwierigem internationalen Fahrwasser besser als erwartet und gleichzeitig ist der Frankenkurs in Regionen, mit denen die SNB kein Problem haben dürfte. Die Formulierung im Pressetext, dass der Franken nach wie vor überbewertet sei, sollte also derzeit nicht überinterpretiert werden.

Es muss aber noch ein weiterer Aspekt berücksichtigt werden. Heute Nachmittag wird sich erstmalig Christine Lagarde als neue EZB-Chefin im Rahmen einer Zinssitzung präsentieren. Bei der SNB wird man diesem Auftritt mit Spannung entgegen sehen. Die Französin sorgte zuletzt mit einer in Aussicht gestellten Überarbeitung der geldpolitischen Strategie für Schlagzeilen.

Tatsächlich ist es so, dass selbst im Kreise der südländischen EZB-Mitglieder Unmut über die Negativzinsen aufkommt. Es ist also nicht auszuschliessen, dass die EZB möglicherweise einen Kurswechsel vornehmen wird. Dies wird zwar nicht kurzfristig der Fall sein, aber mit Blick auf die kommenden Jahre könnte das Ende der Minuszinsen auf die Agenda kommen. Gerade auch deshalb wird die SNB weiter eine abwartende Position einnehmen und einen aufmerksamen Blick nach Frankfurt richten.

(Reuters/cash)