Ölgeschäfte mit dem Iran: Neue US-Sanktionen gegen chinesische Firmen

Die US-Regierung hat wegen Ölgeschäften mit dem Iran fünf chinesische Geschäftsleute, mehrere Firmen und zwei Öltanker mit Sanktionen belegt. Sie hätten sich trotz der bestehenden US-Sanktionen gegen Irans Ölsektor "wissentlich" daran beteiligt, Erdöl aus dem Land zu transportieren, erklärte Aussenminister Mike Pompeo am Mittwoch in New York.