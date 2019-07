Ölkartell Opec berät über Verlängerung der Produktionslimits

Wird das Ölkartell Opec seine Produktion auch im zweiten Halbjahr 2019 begrenzen? Diese Frage steht bei den Beratungen der 14 Mitgliedsstaaten am Montag in Wien im Mittelpunkt. Analysten gingen in den Tagen vor dem Treffen davon aus, dass die Ende Juni ausgelaufenen Produktionslimits verlängert und womöglich sogar verschärft werden. Die Opec sieht in diesen Beschränkungen ein Mittel, um den Ölpreis stabil zu halten.