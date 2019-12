Ölkartell Opec diskutiert in Wien über Strategie für 2020

Wie wird das Ölkartell Opec auf die aller Voraussicht nach geringere Erdöl-Nachfrage im kommenden Jahr reagieren? Die zuständigen Minister der 14 Länder verhandeln ab Donnerstag in Wien über ihre Strategie für die kommenden Monate. Nach einer Runde mit den Opec-Staaten sitzen dann am Freitag auch die zehn kooperierenden Staaten wie Russland ("Opec+") mit am Verhandlungstisch. Experten gehen derzeit von schwierigen Gesprächen aus.