Der Iran habe trotz des zeitgleichen Vermittlungsversuchs des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Teheran die beiden Tanker attackiert, sagte Kronprinz Mohammed bin Salman in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der heimischen Zeitung "Aschark al-Ausat".

Die internationale Gemeinschaft müsse dazu eine "entschlossene Haltung" einnehmen. Saudi-Arabien wolle zwar keinen Krieg in der Region, das Königreich werde aber nicht zögern, seine Bevölkerung, seine Souveränität und seine Interessen vor Bedrohungen zu schützen. Zuvor hatten schon die USA und Großbritannien den Iran für die Angriffe vom Donnerstag verantwortlich gemacht, bei dem die beiden Öltanker aus Norwegen und Japan beschädigt wurden. Die Islamische Republik weist die Vorwürfe zurück.

Ölpreis leicht höher

Der Ölpreis hat über das Wochenende leicht zugelegt. Die Nordseesorte Brent erzielt im Moment einen Preis pro Fass von 62,04 Dollar. Stärkere Ausschläge des Ölpreises sind in der vergangenen Woche aber ausgeblieben, trotz der Eskalation am Golf.

Die Vereinten Nationen (UN) warnten vor einer Eskalation in der Golf-Region, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Streit über das iranische Atomprogramm zuletzt verschärft hatten. Erst Mitte Mai waren vier Öltanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) attackiert worden. Der US-Verbündete Saudi-Arabien machte auch hier den Iran und von ihm unterstützte Kräfte dafür verantwortlich.

Der Iran wies dies ebenfalls zurück. Saudi-Arabien und der Iran liefern sich einen Machtkampf um die regionale Vorherrschaft. Im Jemen führen die beiden Erzrivalen einen Stellvertreterkrieg und mischen auch im Syrien-Konflikt mit.

Rebellen greifen Saudi-Flughäfen an

Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben einem Medienbericht zufolge in der Zwischenzeit mit Drohnen Anschläge auf zwei Flughäfen in Saudi-Arabien verübt. Die beiden Flughäfen hätten daraufhin ihren Betrieb einstellen müssen, teilten die Rebellen über ihren Fernsehsender Al-Masirah mit. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Laut dem saudischen Fernsehsender Al Arabiya wurde eine Rakete vom saudi-arabischen Militär über der Stadt Abha im Südwesten des Landes abgefangen.

Die Militärallianz unter Führung Saudi-Arabiens hatte einem Medienbericht zufolge zuvor Luftangriffe auf die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen in Jemens Hauptstadt Sanaa geflogen. Wie das saudische Staatsfernsehen berichtete, trafen die Attacken die Luftabwehr und andere Militärposten. Der Bürgerkrieg im Jemen, bei dem bislang mehr als 10.000 Menschen ums Leben kamen, gilt als Stellvertreterkrieg der Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran um die Vormachtstellung in der Region.

