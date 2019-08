Ölschmuggel nach Nordkorea: Neue US-Sanktionen gegen Unternehmer

Die US-Regierung hat zwei Personen und drei Firmen wegen angeblichen Schmuggels von Erdölprodukten nach Nordkorea mit Sanktionen belegt. Sie sollen unter anderem 2018 rund 1,7 Millionen Liter Erdölprodukte auf hoher See von einem Schiff auf ein anderes verladen haben, um die Fracht unter Umgehung von UN-Sanktionen nach Nordkorea zu bringen, wie das Finanzministerium in Washington am Freitag mitteilte.