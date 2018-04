Vekselberg ist indirekt mit 43,04% an Oerlikon beteiligt, heisst es weiter. Nach den Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gelte Oerlikon weder als sanktioniertes, noch als blockiertes Unternehmen, da die Beteiligung von Herrn Vekselberg weniger als 50% betrage. US-Personen und -Gesellschaften sowie alle anderen Personen und Gesellschaften seien daher in ihren Geschäften mit Oerlikon oder Investitionen in Oerlikon nicht eingeschränkt.

yr/ra

(AWP)