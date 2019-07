In Österreich zeichnet sich Totalverbot von Glyphosat ab

In Österreich zeichnet sich ein Totalverbot des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Die FPÖ hat am Dienstag während einer Parlamentsdebatte ihre Zustimmung zu einem SPÖ-Antrag signalisiert. Damit hätte ein Verbot die nötige parlamentarische Mehrheit. Es wäre das erste Glyphosat-Verbot in der EU. Der Wirkstoff der Bayer -Tochter Monsanto steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Die Abstimmung wurde für den späten Nachmittag erwartet.