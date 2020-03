Österreichs Kanzler stimmt auf Einschränkungen auch nach Ostern ein

Die österreichische Bundesregierung will die Wirkungen ihrer strikten Massnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie am Freitag umfangreich auswerten und über die Ergebnisse informieren. Kanzler Sebastian Kurz stimmte die Menschen aber am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien schon darauf ein, dass sie auch nach Ostern noch mit einigen Einschränkungen rechnen müssen.