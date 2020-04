Österreichs Regierung: Keine Alleingänge beim Sommertourismus

In der Diskussion über einen Sommerurlaub trotz Corona-Krise stellt Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg klar, dass sein Land bei der Öffnung für ausländische Gäste keine unabgestimmten Alleingänge plant. "Wir werden mit Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission gemeinsam an Lösungen arbeiten, wie ein behutsames Hochfahren des Sommertourismus wieder möglich sein könnte", sagte er der "Bild"-Zeitung (Montag).