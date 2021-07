Österreichs Währungshüter erhöhen Inflationsprognose

Österreichs Notenbank hat ihre Inflationsprognose für 2021 leicht angehoben. "Ausschlaggebend dafür ist der überraschend starke Anstieg der Energiepreise, der sich im Frühjahr in entsprechend hohen monatlichen Inflationsraten niederschlug", erklärte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Montag in Wien.