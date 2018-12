Oettinger: Nächsten EU-Finanzrahmen noch 2019 abschliessen

Die EU-Kommission will den Finanzplan für das nächste Jahrzehnt bis Ende 2019 abschliessen und fordert vom EU-Gipfel nächste Woche einen klaren Fahrplan dafür. Die Staats- und Regierungschefs hätten das Thema zum Schwerpunkt für ihren Rat am 13. und 14. Dezember erhoben, sagte Haushaltskommissar Günther Oettinger am Dienstag in Brüssel. Die klare Erwartung sei, dass dort ein Zeitrahmen beschlossen werde.