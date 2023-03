Die Schweizerische Offiziersgesellschaft hat einen Überbrückungsfonds für das Verteidigungsbudget gefordert, sollte es bis 2030 nicht ein Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) betragen. Zudem sprach sie sich an ihrer Delegiertenversammlung von Samstag in Brugg AG für Massnahmen aus, um die Abgänge Diensttauglicher in den Zivildienst zu reduzieren.

11.03.2023 14:27