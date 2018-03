Ohne die USA: Elf Länder unterzeichnen Pazifik-Handelsabkommen CPTPP

Nach der Absage der USA an das geplante Pazifik-Handelsabkommen TPP steht nun der Nachfolger: Regierungsvertreter aus Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile, Peru, Vietnam, Malaysia, Brunei und Singapur unterzeichneten am Donnerstag in Santiago de Chile das Abkommen CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership/Umfassende und Fortschrittliche Transpazifische Partnerschaft).