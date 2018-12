Die Importe übertrafen die Exporte im Oktober um 55,5 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es war der fünfte Anstieg in Folge. Grund dafür waren Rekord-Importe, die um 0,2 Prozent auf 266,5 Milliarden Dollar zulegten. Die Exporte fielen um 0,1 Prozent auf 211 Milliarden Dollar.

Das politisch heikle Handelsdefizit mit China kletterte um gut 7 Prozent auf 43,1 Milliarden Dollar und erreichte einen Rekord. Dies dürfte auf Kritik von US-Präsident Donald Trump und seiner Regierung treffen. Trump hat mehrfach erklärt, sein Land werde von wichtigen Handelspartnern wie der Volksrepublik ausgenutzt. Die USA haben deshalb Zölle gegen China, die EU und andere Wirtschaftsräume verhängt.

Im Konflikt zwischen den Regierungen in Washington und Peking gab es zuletzt aber versöhnliche Töne. Trump und sein chinesischer Kollegen Xi Jinping hatten am Wochenende beim G20-Gipfel in Buenos Aires vereinbart, die ursprünglich für Anfang Januar angedrohte nächste Runde von Strafzöllen auf Eis zu legen und sich binnen 90 Tagen um eine Lösung des Handelsstreits zu bemühen.

(Reuters)