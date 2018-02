Der kommunistische Norden, der wegen seiner Atom- und Raketentests isoliert ist und den USA mit Zerstörung droht, darf zwar Athleten in den Süden entsenden. Manche Experten hoffen sogar auf eine Entspannung des Konflikts. Doch die harten Sanktionen gegen den Norden bereiten den Organisatoren Kopfschmerzen, weil sie viele praktische Probleme aufwerfen.

So kommen alle Sportler in den Genuss von Vergünstigungen - werden etwa von Nike mit dem neuesten Outfit eingekleidet und bekommen ein rund 750 Euro teures Samsung-Smartphone geschenkt. Wirklich alle der knapp 3000 Athleten? Nicht ganz: Denn US-Firmen wie Nike dürfen keinen Handel mit Nordkorea betreiben und Luxusgüter wie kostspielige Smartphones sind auch tabu. Davon betroffen sind auch die 22 Sportler aus Nordkorea.

Mehrere Organisatoren aus Südkorea sagten der Nachrichtenagentur Reuters, es werde streng darauf geachtet, dass die Gastfreundschaft nicht den Sanktionen oder Gesetzen zuwiderlaufe. Es beginne bereits mit der Flagge des Nordens. Hier sei eine Sondergenehmigung erforderlich gewesen, um diese im Olympischen Dorf zu hissen. Denn die südkoreanischen Gesetze verbieten es eigentlich, das verfeindete Regime im Norden zu würdigen.

Weiter geht es mit der Sportkleidung - etwa beim Frauen-Eishockeyteam. Hier treten der Norden und der Süden als gemeinsame Mannschaft an. Sie haben diese Woche schon zusammen gewohnt und trainiert. Wegen potenzieller Verstösse gegen Sanktionen werden sie aber keine Ausrüstung des US-Sportartikelkonzerns Nike tragen, wie ein südkoreanischer Regierungsvertreter sagte. Stattdessen werde auf einen finnischen Anbieter zurückgegriffen. Die USA haben noch deutlich schärfere Wirtschaftssanktionen als die Vereinten Nationen verhängt. De facto werden allen Amerikanern und US-Firmen Handelskontakte mit Nordkorea untersagt.

Ausrüstung nur gemietet

Branchenprimus Nike wollte sich auf Anfrage nicht zum Thema äussern. Die nordkoreanischen Athleten müssten die finnischen Hockeyschläger, Schlittschuhe und andere Ausrüstung nach dem Ende der Spiele zurückgeben, ergänzte der südkoreanische Regierungsvertreter. Diese seien nur "gemietet".

Auch Samsung ist betroffen. Nach Angaben des südkoreanischen Konzerns - einem der grossen Sponsoren - wird das Internationale Olympische Komitee (IOC) 4000 Smartphones vom Typ Galaxy S8 verteilen. Sie sollen an "alle" Athleten gehen. Hier gebe es aber Bedenken wegen möglicher Verstösse gegen UN-Sanktionen, so einer der Organisatoren, ohne Details zu nennen. Experten verweisen darauf, dass Luxusartikel nicht nach Nordkorea verkauft werden dürfen.

Auch logistische Probleme plagen die Organisatoren. Jedes Flugzeug und Schiff, das in Nordkorea war, darf daraufhin 180 Tage lang nicht in den USA ankommen. Damit haben die USA, die eng mit Südkorea verbündet sind, de facto ein Mitspracherecht. Das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium teilte zuletzt mit, von den USA grünes Licht bekommen zu haben, um wegen der Spiele zeitlich befristet in den Norden fliegen zu dürfen.

An Bord waren diese Woche zunächst südkoreanische Sportler, die im Norden trainieren. Auf dem Rückweg wurden Athleten aus dem Norden Richtung Pyeongchang geflogen. Einem TV-Bericht zufolge verwendete Asiana Airlines extra einen Airbus aus europäischer Produktion für den Flug - und keine amerikanische Boeing.

