Oman drängt Iran und Grossbritannien zu diplomatischer Krisenlösung

Das twitterte das omanische Aussenministerium am Sonntag. Die beteiligten Parteien müssten jetzt Zurückhaltung üben.

Die Festsetzung des unter britischer Flagge fahrenden Öltankers "Stena Impero" am Freitag hatte die Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts erneut vermehrt. Grossbritannien hatte dem Iran zusammen mit den USA mit ernsthaften Konsequenzen gedroht. Die USA kündigten zur Abschreckung die Verlegung von Soldaten nach Saudi-Arabien an, dem Hauptrivalen des Irans in der Region.

Der Oman pflegt traditionell gute Beziehungen zum Iran. Diese hatten etwa während der Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen 2013 erstmals direkte Treffen iranischer und US-amerikanischer Unterhändler in dem Sultanat ermöglicht. Die Geheimtreffen führten schliesslich zum Durchbruch und zum Abkommen.

Auch in anderen Konflikten in der Region wie in Syrien, dem Jemen und der diplomatischen Krise mit Katar bemüht sich der Oman um Neutralität und versucht zu vermitteln.

(AWP)