Die Entwicklung des Swiss Market Index (SMI) in diesem Jahr schlägt offensichtlich auf die Stimmung der Anleger: Fast die Hälfte der 4000 Teilnehmer einer Online-Umfrage von cash sehen den SMI Ende 2018 auf dem gleichen Niveau oder tiefer als heute. Jeder Vierte sieht den Schweizer Leitindex Ende Jahr gar unter 8000 Punkten (derzeit bei 8500 Punkten).

cash-Online-Umfrage vm 25. bis 28. Juni 2018

Zwar sieht eine kleine Mehrheit (56 Prozent) in der aktuellen Umfrage den SMI Ende Jahr auf dem gleichen Stand oder höher als heute, wie oben ersichtlich ist. Doch dieser Optimismus-Anteil hat sich im Vergleich zu einer fast identischen cash-Umfrage Ende des letzten Jahres verringert - und dies bei gesenkten Zielvorgaben.

Ende Dezember 2017 sahen (bei einem SMI-Stand von deutlich über 9000 Punkten) zwei Drittel der Umfrage-Teilnehmenden den Schweizer Leitindex etwa gleich hoch oder höher als beim damaligen Stand. Über ein Drittel sah ihn sogar über 10'000 Punkten:

cash-Online-Umfrage Ende Dezember 2017

Der allgemeine Kurszerfall an den Börsen der vergangenen Wochen ist also auch an den cash-Lesern - darunter sind viele selber Anleger - nicht spurlos vorbeigegangen. Nur drei der 20 Aktien im SMI konnten dieses Jahr einen Wertzuwachs verzeichnen (cash berichtete). Der SMI selber steht 9,4 Prozent tiefer als noch Anfang Jahr, als vor allem die Steuererleichterungen für US-Unternehmen durch die Regierung Trump für Börseneuphorie sorgten.

Heute steht dieselbe Regierung für eine eingetrübte Stimmung an den Aktienmärkten. Die Handelsstreitigkeiten belasten die Kurse, und in den nächsten Monaten wird das Hin- und Her mit gegenseitigen Drohgebärden aus den USA, China und Europa kaum abnehmen. Das Gezerre um Zölle hat in den letzten Wochen übrigens auch den US-Leitindex Dow Jones in die roten Zahlen gedrückt. Er steht nun 2,4 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn.