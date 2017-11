Opec und Nicht-Opec-Länder mit Kurs auf Verlängerung des Förderlimits

Das Bündnis aus 24 Öl-Förderstaaten will bei einem Treffen in Wien ein weiteres Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen. So wird erwartet, dass die Allianz aus Opec- und Nicht-Opec-Staaten eine Verlängerung des gemeinsamen Förderlimits um neun Monate bis Ende 2018 beschliesst. Möglicherweise werden sich sogar weitere Nicht-Opec-Staaten anschliessen und so die tägliche Produktionskürzung von 1,8 auf 2 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag erweitern.