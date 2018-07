"Wir sehen, dass der Ölpreis vom aktuellen Niveau weiter ansteigt", sagt UBS-Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo im Video-Interview. Dafür verantwortlich sei Donald Trump mit seiner harschen Umsetzung der Iran-Sanktionen, was zu einem Förderrückgang führe und den Markt entsprechend verknappe. "Die Lager werden weiterhin fallen und wir dürften durchwegs noch einen Anstieg gegen 85 Dollar pro Fass Brent sehen", lautet seine Prognose.

Der Ölpreis zeigt bereits seit einiger Zeit deutlich nach oben. Allein in den letzten 12 Monaten hat sich Rohöl um 55 Prozent von 47 auf aktuell 75 Dollar pro Fass der Marke Brent verteuert:

Entwicklung Rohölpreis Sorte Brent in den letzten 52 Wochen, Quelle: cash.ch

Staunovo sieht in Trump den Hauptverantwortlichen für den noch weiter ansteigenden Rohölpreis. Dabei war es ausgerechnet der US-Präsident, der die Förderpolitik der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) für den hohen Ölpreis verantwortlich machte und dafür scharf kritisierte.

"Das Opec-Monopol muss sich daran erinnern, dass die Benzinpreise steigen und es wenig tut, um zu helfen", schrieb Trump vergangene Woche auf Twitter. "Wenn überhaupt, dann treiben sie die Preise in die Höhe, während die Vereinigten Staaten viele der Mitglieder für sehr wenig Geld verteidigen." Das sei keine Einbahnstrasse. "Jetzt die Preise reduzieren", forderte Trump.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Juli 2018