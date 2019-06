Oppositionspolitiker Imamoglu zum Bürgermeister von Istanbul erklärt

Vier Tage nach seinem klaren Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat der türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu sein Amt angetreten. Der Politiker der grössten Oppositionspartei CHP nahm am Donnerstag die Ernennungsurkunde im Istanbuler Justizgebäude Caglayan in Empfang und bedankte sich bei der Wahlkommission. Anschliessend wollte Imamoglu zum Rathaus in der Istanbuler Altstadt fahren.