Organisatoren: Hongkonger Protest am 1. Juli verboten

In Hongkong hat die Polizei einen für den 1. Juli geplanten Protestmarsch zum Jahrestag der Rückgabe der Ex-Kolonie an China laut Organisatoren verboten. Der Bürgerlichen Menschenrechtsfront zufolge führte die Behörde als einen der Gründe das Abstandhalten in der Corona-Pandemie auf - bereits am 4. Juni zum Jahrestag des Tian'anmen-Massakers 1989 herrschte deshalb ein Versammlungsverbot. Die Polizei habe auch "anhaltende soziale Unruhen" als Grund angegeben, und zudem die Befürchtung, Demonstranten könnten die vorgesehene Route verlassen und Gebäude beschädigen.