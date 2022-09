Ostschweizer Regierungen fordern nationalen Krisenstab

Den Wunsch nach einem departementsübergreifenden Krisenstab haben die Ostschweizer Kantone dem Bundesrat in einem gemeinsamen Schreiben mitgeteilt. Aktuell gebe es zwischen Bund und Kantonen keine regelmässigen Absprachen zur Vorbereitung auf den zu erwartenden Mangel an Gas oder Strom, heisst es in der Mitteilung der ORK vom Donnerstag.

Erforderlich sei "eine enge interdisziplinäre Koordination" in einem eigenen Gremium. Um den Informationsfluss zwischen Bund und Kantonen auf operativer Ebene zu gewährleisten, solle die Einsetzung des Krisenstabs unter Einbezug der Kantone erfolgen.

Die Ostschweizer Kantonsregierungen arbeiteten mit ihren Krisenstäben mit Hochdruck daran, eine Risikoanalyse vorzunehmen und den Handlungsbedarf sowie mögliche Massnahmen zu identifizieren, heisst es weiter.

(AWP)