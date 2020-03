Pakt gegen Plastikmüll: Staaten im Bündnis mit der Industrie

Für den Umwelt- und Klimaschutz wollen Deutschland und weitere Länder die Verwendung von Einwegplastik stärker eindämmen. 15 Regierungen sowie 66 Unternehmen und Organisationen unterzeichneten am Freitag in Brüssel einen Pakt gegen Plastikabfälle, den European Plastics Pact. Sie verpflichteten sich dazu, weniger Plastik zu benutzen, mehr zu recyceln und so Plastikmüll zu reduzieren. Ziel des Bündnisses von Politik und Wirtschaft sei eine europäische Kreislaufwirtschaft.