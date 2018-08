Panasonic verlegt Europasitz wegen Brexits nach Amsterdam

Der japanische Elektronikhersteller Panasonic verlegt seinen Europasitz von Grossbritannien in die Niederlande. Das sagte ein Panasonic-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Unter anderem habe dabei der Brexit eine Rolle gespielt. Bisher hat das Unternehmen seinen Europa-Sitz in Bracknell, westlich von London. Künftig soll es Amsterdam sein.