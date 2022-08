Der Gesetzesentwurf der Regierung Deutschlands, nach dem künftig FFP2-Masken zur Pflicht werden sollen, sei nicht verhältnismässig. Die bisherige Maskenpflicht sei vielen Passagieren nur schwer vermittelbar, da sie in kaum einem anderen europäischen Land noch gelte, erklärt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

"Auch die europäischen Behörden sehen hierfür keine Veranlassung." Die Lufthansa ergänzte, die Maskenpflicht provoziere Konflikte auf Kosten ihrer Mitarbeiter. Der Bundestag müsse Nachbesserungen auf den Weg bringen.

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 52'939 auf über 31,9 Millionen. Das sind 14'451 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 67'390 Ansteckungen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 275,3 von 288,5 am Vortag. Das RKI meldet 147 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 146.797.

(Reuters)