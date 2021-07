Die Schweizer Wirtschaft entwickle sich zwar zurzeit äusserst positiv, ein erneutes Aufflammen der Pandemie sowie zurückhaltende Konsumenten gepaart mit vielen Firmenkonkursen seien aber eine gefährliche Mischung, teilte der SAV am Donnerstag mit.

So sei die Lage im Gastgewerbe und der Beherbergung trotz des zunehmenden Optimismus hinsichtlich Geschäftslage und Beschäftigung weiterhin angespannt. Das veränderte Konsumentenverhalten führe zu strukturellen Veränderungen in diesen Branchen und gleichzeitig fehle es vor allem im Gastgewerbe nach der Wiedereröffnung an dringend notwendigen Fachkräften, heisst es im SAV-Beschäftigungsbarometer.

Zudem habe die fast überall in der westlichen Welt gleichzeitig erstarkte Konjunktur Lieferengpässe zur Folge, was die Erholung der betroffenen Betriebe hierzulande bremse. Betroffen davon seien insbesondere Unternehmen aus der MEM-Industrie.

Beschäftigungsseitig seien zwar viele Betriebe mittlerweile in der Lage das Personal zunehmend aus der Kurzarbeit zurück zu holen. Diese Entwicklung kontrastiere aber mit der hohen Zahl an Firmenpleiten und den daraus folgenden Entlassungen. Daher bleibe unklar, wie nachhaltig die momentan gute wirtschaftliche Entwicklung sei und sich die Arbeitslosigkeit entwickle.

(AWP)