Die Situation ändere sich jeden Tag, der Bundesrat reagiere mit seinen Beschlüssen laufend auf die aktuelle Lage.

"Die Situation ist ernst, aber wir wissen, wie wir darauf am besten reagieren", sagte Berset am Freitag vor den Bundeshausmedien. Die Strategie der Regierung sei in den vergangenen Wochen immer konstant geblieben. "Es ist eine Art neue Gesellschaft, die wir haben werden in den nächsten Wochen."

Der Gesundheitsminister bezeichnete die Massnahmen als "hart, aber notwendig". Die Bevölkerung müsse ihre Gewohnheiten überdenken. "Wir müssen reduzieren, bremsen und für eine Weile weniger soziale Kontakte pflegen." Das Abstandhalten sei sehr wichtig. Ohne die Mithilfe der gesamten Gesellschaft funktionierten die Massnahmen nicht.

Gesundheitsminister Alain Berset hat auch die beschlossenen Schulschliessungen erklärt: "Wir müssen alles tun, um jüngere mit älteren Personen nicht zusammenzubringen." Der klassische Unterricht kommt so zum Erliegen. Fernkurse seien aber weiterhin möglich.

Die Kantone seien dazu angehalten, Lösungen für die Kinderbetreuung bereitzustellen. Es gehe nun um generationsübergreifende Solidarität. Es sei eine Art eine neue Gesellschaft, die sich in den nächsten Wochen konstituiere, sagte Berset. Er bedankte sich speziell bei dem Gesundheitspersonal und Personal in den Krisenstäben.

(AWP)