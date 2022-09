Eigentlich sollte die Abriegelung am Mittwoch aufgehoben werden, aber die Behörden erklären am späten Abend, dass das Virus in einigen Gebieten immer noch ein Risiko darstelle.

Von den Massnahmen sind 16 Millionen Einwohner der Stadt betroffen. Die Bewohner der abgeriegelten Gebiete werden täglich getestet, und diejenigen, die positiv getestet werden, werden unter Quarantäne gestellt.

Bewohner von Gebieten, die als Hochrisikobereiche gelten, dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Chengdu will so erreichen, dass es innerhalb einer Woche keine neuen Infektionen mehr gibt.

